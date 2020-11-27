Haberler Galatasaray Rize yolculuğu bugün

yolculuğu bugün

, yarın ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki antrenmanda önce pas çalışması ardından da taktik çalışma yapıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 00:20 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Rize yolculuğu bugün

Sarı-kırmızılılar Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanın ardından tamamlayacak olan sarı-kırmızılılar, akşamüstü özel bir uçuşla 'a hareket ettikten sonra karayoluyla 'ye geçecek.

EMRE İYİLEŞTİ
Tedavisi tamamlanan ve iyileşen Emre Taşdemir, dün takımla çalışmalara katıldı. Saracchi ve Etebo ise takımdan ayrı özel bir kuvvet programı dahilinde çalıştı. Falcao, tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirirken eşi doğum yapan Christian Luyindama ise izinli olduğu için antrenmanda yer almadı.

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