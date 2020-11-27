Rize yolculuğu bugün

Sarı-kırmızılılar Rizespor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanın ardından tamamlayacak olan sarı-kırmızılılar, akşamüstü özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ettikten sonra karayoluyla Rize'ye geçecek.

EMRE İYİLEŞTİ

Tedavisi tamamlanan ve iyileşen Emre Taşdemir, dün takımla çalışmalara katıldı. Saracchi ve Etebo ise takımdan ayrı özel bir kuvvet programı dahilinde çalıştı. Falcao, tedavisinin ardından salonda özel bir çalışma gerçekleştirirken eşi doğum yapan Christian Luyindama ise izinli olduğu için antrenmanda yer almadı.