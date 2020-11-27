Galatasaray Çaykur Rizespor maçı için Trabzon’da

Saat 18.10 sıralarında Trabzon Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alınırken kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
"Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk."
Çaykur Rizespor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.