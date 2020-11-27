Haberler Galatasaray Galatasaray Çaykur Rizespor maçı için Trabzon’da

maçı için ’da

'in 10’uncu haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan , ’na gelerek, buradan karayolu ile ’ye hareket etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 19:15
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı için Trabzon’da

Saat 18.10 sıralarında 'na ulaşan sarı-kırmızılılar için geniş güvenlik önemleri alınırken kafile, polis kordonu eşliğinde dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle 'ye hareket etti.

'ın maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Peter Etebo, Martin Linnes, , Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, , Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, ."

Çaykur Rizespor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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