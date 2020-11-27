Fatih Terim'den Salih Uçan kararı

Galatasaray'da seçim ileri bir tarihe ertelenirken ara transfer için çalışmalar başladı. Fatih Terim, özellikle orta sahaya takviye yapılmasını beklerken listesine aldığı oyuncuların başında da eski Fenerbahçeli oyuncu Salih Uçan geliyor.

Birçok takımda forma giydikten sonra Alanyaspor'a giden ve kendisini yeniden göstermeyi başaran Salih Uçan, Who Scored'in istatistiklere göre geride kalan 9 haftalık süreçte Süper Ligin en yüksek reytinge sahip ikinci oyuncu oldu.

TAM BİR REGİSTA

Takım arkadaşı Davidson'un (7.54) arından 7.50'lik reytingiyle zirvede yer alan Salih Uçan 566 dakikada 1 gol attı. Yüzde 85.6 isabetli pas yapıp, 1.3 şut istatistiği yakaladı. 2.4 top çaldı.

1.3 top kesti. 1.4 kilit pas verip, 1.9 adam geçme yüzdesiyle oynadı. 9 haftada ortalama 45.1 pas yaparak Alanyaspor'un liderliğini eline aldı. Salih'i yakından takip eden Terim'in, yöneticilerle yaptığı toplantıda Alanyaspor ile zaman geçirmeden görüşülmesini talep etti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için uygun bir fiyatta anlaşılması bekleniyor.

TEKLİF BEKLİYOR

Roma, Sion, Empoli ve Alanya'da forma giyen Salih Uçan, yeniden İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.