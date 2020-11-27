Haberler Galatasaray Fatih Terim'den Salih Uçan kararı

'den kararı

9 haftalık süreçte Süper Lig’in en yüksek reytinge sahip 2. oyuncusu oldu. Tecrübeli hoca, yönetimden Alanyaspor ile şimdiden görüşülmesini istedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 01:14 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 06:50
Fatih Terim'den Salih Uçan kararı

'da seçim ileri bir tarihe ertelenirken ara transfer için çalışmalar başladı. , özellikle orta sahaya takviye yapılmasını beklerken listesine aldığı oyuncuların başında da eski Fenerbahçeli oyuncu geliyor.

Fatih Terim'den Salih Uçan kararı

Birçok takımda forma giydikten sonra Alanyaspor'a giden ve kendisini yeniden göstermeyi başaran , Who Scored'in istatistiklere göre geride kalan 9 haftalık süreçte Süper Ligin en yüksek reytinge sahip ikinci oyuncu oldu.

Fatih Terim'den Salih Uçan kararı

TAM BİR REGİSTA
Takım arkadaşı Davidson'un (7.54) arından 7.50'lik reytingiyle zirvede yer alan 566 dakikada 1 gol attı. Yüzde 85.6 isabetli pas yapıp, 1.3 şut istatistiği yakaladı. 2.4 top çaldı.

Fatih Terim'den Salih Uçan kararı

1.3 top kesti. 1.4 kilit pas verip, 1.9 adam geçme yüzdesiyle oynadı. 9 haftada ortalama 45.1 pas yaparak Alanyaspor'un liderliğini eline aldı. Salih'i yakından takip eden Terim'in, yöneticilerle yaptığı toplantıda Alanyaspor ile zaman geçirmeden görüşülmesini talep etti.

Fatih Terim'den Salih Uçan kararı

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için uygun bir fiyatta anlaşılması bekleniyor.

Fatih Terim'den Salih Uçan kararı

TEKLİF BEKLİYOR
Roma, Sion, Empoli ve Alanya'da forma giyen , yeniden İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.

Fatih Terim'den Salih Uçan kararı

Daha önce 'dan teklif aldığını ifade eden başarılı futbolcu, "Sahada yer alıp kendimi herkese gösterebilmek için Alanya'ya geldim. İnşallah takımlar beni ister ben de giderim" ifadesini kullanmıştı.

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