Boss’un mutlu günü

Galatasaray'ın başarılı ismi Christian Luyindama ve eşi Ornella'nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Kongolu futbolcu için bir mesaj yayınlarken, paylaşımda "Luyindama çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Christiana'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.



TACİRLER İLE DEVAM

Galatasaray, Tacirler Yatırım ile 7 yıldır sürdürdüğü iş birliğine devam etme kararı aldı. Yenilenen sponsorluk anlaşması ile Tacirler, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın şort sponsorluğunu yapacak. Sarı-kırmızılı kulübün sermaye piyasalarındaki çözüm ortağı olmaya da devam edecek.