Mustafa Cengiz: Baskın seçim görmemişler!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, adaylığıyla ilgili 4 Aralık'ta karar vereceğini söyledi. Sponsorluk anlaşmasının ardından konuşan Cengiz, her eleştiriye saygı duyduğunu ifade ederek, "Seçim kararı ilan ettiğimizden 31 Ocak'a kadar 45-50 gün var. Barcelona seçime giriyor 5 gün varken... Kimileri 'baskın seçim' yorumu yapmış. Siz baskın seçim görmemişsiniz! Diğer yönetim 20 gün bıraktı. 100 imza toplandı, 45 kişi kadro kuruldu bir de transfer planlaması yapıldı" dedi.



DENETİM GÖREV BAŞINDA

Olağanüstü kongre için 1 ay önceden başvuru yaptıklarını kaydeden Mustafa Cengiz, "Cevabı bir ay sonra geldi. Başvurduğumuza da inanmadılar. Divanda denetlemeyi okutmadılar. Ağır tüzük ihlali yaptılar. Biz bunlar için başvurduk. Buna da inanmadılar! İstanbul, Ankara İçişleri Bakanlığı'na sordu. Ankara'dan gelen yanıt sonucunda, geniş katılımlı pandemi nedeniyle izin verilemeyeceğini söylediler. Denetim de 'yasal süreç tamamlanana kadar görevinin başında' dediler. Denetlemesiz dünya olur mu? Bu kez o kadar çok istediler. Bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz" ifadesini kullandı.



HİÇ RAHATSIZ OLMADIM

Seçim kararının açıklanmasının ardından adaylığını koyan isimlerle ilgili de konuşan Galatasaray Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: Ne kadar doğru hareket ettiğimiz de ortada. Aynı anda 3-4 aday çıktı. Bundan rahatsız olmuyorum. Rekabet ne adar güçlü ise siz o kadar güçlü olursunuz. Hepsi Galatasaray için aday oldu. Elbette seçim olacak. Enseyi karartmayın. 29-30 yaşında genç nüfusumuz var. Ne krizler gördük. Maalesef bir gecede yıkılan dev şirketler gördük. İnsanlık bunun üstesinden gelecek. Ben milletimize sabır diliyorum. 3-4 ay içinde şu pandeminin hakkından geleceğimize inanıyorum.



4 ARALIK'TA KARAR VERECEĞİM

Yapılacak muhtemel bir seçimde başkan adayı olup olmayacağıyla ilgili ise, "İnanmadığımız hiçbir işe de girmedik. Benim aday olup olmama sürecim devam ediyor. Şimdi tedaviye gideceğim. Bu bir süreç. Ben yararlı olacağıma inanmasam olmam. Ben başkan olmasam da Galatasaray'ın askeriyim. 1987'de İstanbul'a geldim. O günden beri, çocukluğumdan beri Galatasaray'ın içindeyim. Kararımı 20 gün kala vereceğim. 16'sından 20 gün geriye alırsak 4 Aralık oluyor. Başvurup vurmayacağım o gün belli olur.

KALBİM G.SARAY İLE

Başkan Cengiz, Galatasaray sevgisinin kendisini ayakta tuttuğunu kaydetti: Bize iş yaptırmıyorlar. Benim moralim bozulmaz. Geçirdiğim darbeler var. Aynı anda 4 ameliyat yok. İyi ki kalbime bir şey olmadı. Galatasaray ile kalbim devam ediyor. Akıl zaten yok! Anomiye düşmeyelim.



