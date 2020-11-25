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Görüşme gerçekleşti! Genç yıldız 'a

genç yıldız Kamal Deen Sulemana'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, 18 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmesi yaptı. Oyuncu teklife sıcak baktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 00:12 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Transfer haberi: Görüşme gerçekleşti! Genç yıldız Galatasaray'a

Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden , bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Transfer haberi: Görüşme gerçekleşti! Genç yıldız Galatasaray'a

Antalya'da Mardan stadında oynanan Gana-Katar maçını üç büyüklerin scoutları da yakından takip etmişti. O maçta herkesin gözünün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'da olduğu iddia edilmişti.

Transfer haberi: Görüşme gerçekleşti! Genç yıldız Galatasaray'a

O iddialar unutulmaya yüz tutmuşken Danimarka'dan sürpriz bir iddia geldi. 'ın bir temsilcisinin, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştüğü ve Fatih Terim'in kendisini istediğini anlattığı bildirildi.

Transfer haberi: Görüşme gerçekleşti! Genç yıldız Galatasaray'a

Sulemana'nın bu görüşmede çok heyecanlandığı, gibi bir takımda oynamanın kendisini gururlandıracağını söylediği belirtildi.

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