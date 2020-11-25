Gençleşme operasyonu kapsamında bir süredir çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.





Antalya'da Mardan stadında oynanan Gana-Katar maçını üç büyüklerin scoutları da yakından takip etmişti. O maçta herkesin gözünün Gana'nın 18 yaşındaki sol açığı Kamal Deen Sulemana'da olduğu iddia edilmişti.





O iddialar unutulmaya yüz tutmuşken Danimarka'dan sürpriz bir iddia geldi. Galatasaray'ın bir temsilcisinin, Nordsjaelland forması giyen Sulemana ve menajeriyle görüştüğü ve Fatih Terim'in kendisini istediğini anlattığı bildirildi.



