Galatasaray'da Radamel Falcao'nun oynamadığı maçlar daha fazla olacak

Kayserispor maçını tribünden izleyen Radamel Falcao'nun Çaykur Rizespor karşısında oynayıp oynamayacağı da belirsizliğini koruyor. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'da 29 maçta forma giyerken 25'ini ise bitmeyen sakatlıkları nedeniyle kaçırdı. Böyle devam ederse oynamadığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçecek gibi görünüyor.



Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana kasık, baldır, sol uyluk, sol ön çapraz bağ, sağ diz sakatlıkları yaşadı. Taraftarlar bu durumdan duydukları rahatsızlığı sosyal medyada sık sık dile getiriyorlar.