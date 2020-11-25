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'da 'nun oynamadığı maçlar daha fazla olacak

 maçını tribünden izleyen 'nun karşısında oynayıp oynamayacağı da belirsizliğini koruyor. Kolombiyalı yıldız, 'da 29 maçta forma giyerken 25'ini ise bitmeyen sakatlıkları nedeniyle kaçırdı. Böyle devam ederse oynamadığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçecek gibi görünüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 00:07 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Radamel Falcao'nun oynamadığı maçlar daha fazla olacak

maçını tribünden izleyen 'nun karşısında oynayıp oynamayacağı da belirsizliğini koruyor. Kolombiyalı yıldız, 'da 29 maçta forma giyerken 25'ini ise bitmeyen sakatlıkları nedeniyle kaçırdı. Böyle devam ederse oynamadığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçecek gibi görünüyor.

Falcao, Galatasaray'a geldiği günden bu yana kasık, baldır, sol uyluk, sol ön çapraz bağ, sağ diz sakatlıkları yaşadı. Taraftarlar bu durumdan duydukları rahatsızlığı sosyal medyada sık sık dile getiriyorlar.

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