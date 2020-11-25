Galatasaray'da Kayserispor depremi! Ocak ayında gönderilecek

Galatasaray'da işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılı ekip üst üste aldığı 3 galibiyete rağmen futbol olarak fazla da beğenilmemişti. Tüm bunlara bir de milli arada 5 oyuncunun Covid 19'a yakalanması ve 3 oyuncunun sakatlığı eklenince takımın ritmi iyice bozuldu.



Bu durum Kayserispor maçına da net bir şekilde yansıdı. Cimbom, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen maçı 1-1 tamamladı. Tek golünü penaltıdan buldu. Oyun ve istatiksel olarak rakibine üstünlük sağlamasına rağmen skoru alamayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki 10'uncu puan kaybını yaşadı.



27 ŞUT ATMAKLA MAÇ KAZANILMIYOR

Aslında Galatasaray, Kayseri karşısında pozisyon olarak üstündü. Ligde en çok şut attığı, en çok gol pozisyonuna girdiği ve en az gol pozisyonu verdiği maçı oynadı. Maçı 27 şut ile tamamlarken buna karşılık 12 isabette bir gol atabildi.





Maç sonunda Fatih Terim de bu duruma işaret ederken "Kayserispor'u kutluyorum. Aldıkları puan için tebrik ediyorum. Bir isabetli şutları var o da gol. Futbolda demek ki 27 şut atmak bir şey ifade etmiyor içeri atamadıktan sonra" dedi. Tecrübeli hocanın, bugünden itibaren yeni arayışlara girmesi bekleniyor.





FALCAO VEYA DIAGNE OCAK AYINDA YOLCU!

Kayseri karşısında kazanılan penaltıyı gole çevirse de Mbaye Diagne'nin performansı geçer not almadı. Net pozisyonları yine harcadı. 4 şutta 1 isabet bulabildi. O da penaltıydı.



