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'da depremi! Ocak ayında gönderilecek

'da Mbaye Diagne formsuzluğu, Falcao ise sakatlıkları nedeniyle bezdirdi. Kaleci Fatih yine ceza sahası dışından gol yedi. Feghouli, Emre Akbaba net pozisyonları harcadı. Kulübe hiç güven vermedi ve gözler bir kez daha ’e çevrildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 00:02 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Kayserispor depremi! Ocak ayında gönderilecek

'da işler yolunda gitmiyor. Sarı-kırmızılı ekip üst üste aldığı 3 galibiyete rağmen futbol olarak fazla da beğenilmemişti. Tüm bunlara bir de milli arada 5 oyuncunun Covid 19'a yakalanması ve 3 oyuncunun sakatlığı eklenince takımın ritmi iyice bozuldu.

Galatasaray'da Kayserispor depremi! Ocak ayında gönderilecek

Bu durum maçına da net bir şekilde yansıdı. Cimbom, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen maçı 1-1 tamamladı. Tek golünü penaltıdan buldu. Oyun ve istatiksel olarak rakibine üstünlük sağlamasına rağmen skoru alamayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki 10'uncu puan kaybını yaşadı.

Galatasaray'da Kayserispor depremi! Ocak ayında gönderilecek

27 ŞUT ATMAKLA MAÇ KAZANILMIYOR
Aslında , Kayseri karşısında pozisyon olarak üstündü. Ligde en çok şut attığı, en çok gol pozisyonuna girdiği ve en az gol pozisyonu verdiği maçı oynadı. Maçı 27 şut ile tamamlarken buna karşılık 12 isabette bir gol atabildi.

Galatasaray'da Kayserispor depremi! Ocak ayında gönderilecek

Maç sonunda de bu duruma işaret ederken "'u kutluyorum. Aldıkları puan için tebrik ediyorum. Bir isabetli şutları var o da gol. Futbolda demek ki 27 şut atmak bir şey ifade etmiyor içeri atamadıktan sonra" dedi. Tecrübeli hocanın, bugünden itibaren yeni arayışlara girmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Kayserispor depremi! Ocak ayında gönderilecek

FALCAO VEYA DIAGNE OCAK AYINDA YOLCU!
Kayseri karşısında kazanılan penaltıyı gole çevirse de Mbaye Diagne'nin performansı geçer not almadı. Net pozisyonları yine harcadı. 4 şutta 1 isabet bulabildi. O da penaltıydı.

Galatasaray'da Kayserispor depremi! Ocak ayında gönderilecek

5 Kasım'da idmanı yarıda bırakan ve bir türlü iyileşmeyen Radamel Falcao da taraftarın tepkisini çeken isimlerin başında geliyor. Devre arasında iki oyuncudan birisinin gönderilmesi bekleniyor.

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