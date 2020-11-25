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'da isyanında haklı çıktı! İşte o pozisyonlar ve kaybolan süreler

maçı sonrası hakemin iyi bir maç yönettiğini ifade eden , sadece 5 dakika uzatma verilmesine ise tepki göstermişti. Deneyimli hocanın isyanında haklı olduğu ortaya çıktı. İşte o pozisyonlar ve kaybolan süreler

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 00:05 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da Fatih Terim isyanında haklı çıktı! İşte o pozisyonlar ve kaybolan süreler

Tecrübeli hoca, "Kardeşim 10 oyuncu değişti. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır?" ifadesini kullanırken Ajanspor'un yaptığı inceleme Terim'in bu iddiasında haklı olduğunu ortaya koydu. Pozisyon pozisyon ele alındığında oyunun ikinci yarıda tam 10 dakika 42 saniye durduğu tespit edildi.

Galatasaray'da Fatih Terim isyanında haklı çıktı! İşte o pozisyonlar ve kaybolan süreler

İşte pozisyonlar ve kaybolan süreler:
47:15 Fernandes'in Taylan'a faulü / +60 saniye
54:01 Oğulcan'ın Aziz Behich'e faulü / +26 saniye
57:59 Oğulcan'ın Campanharo'ya faulü / +33 saniye
59:07 Muğdat'ın Linnes'e faulü (Penaltı) / +185 saniye

Galatasaray'da Fatih Terim isyanında haklı çıktı! İşte o pozisyonlar ve kaybolan süreler

65:44 Faul artı oyuncu değişikliği / +15 saniye
67:40 Faul, tartışma, oyuncu değişiklikleri +107 saniye
70:11 Kayseri gol / +58 saniye
71:57 Faul / +43 saniye

Galatasaray'da Fatih Terim isyanında haklı çıktı! İşte o pozisyonlar ve kaybolan süreler

82:17 Aut artı sakatlık / +76 saniye
85:24 Korner ve oyuncu değişiklikleri / +39 saniye
Toplam: 642 saniye (10 dakika, 42 saniye)

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