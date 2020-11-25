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seçimine corona virüsü engeli! Olağanüstü genel kurul yapılamayacak

tarihlerinde genel kurulu olağanüstü için toplamak isteyen , corona virüsü engeline takıldı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle sarı-kırmızılılarda genel kurulun planlanan tarihte gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 14:32
Galatasaray seçimine corona virüsü engeli! Olağanüstü genel kurul yapılamayacak

Kulübü, Aralık ayında yapılması için başvurduğu olağanüstü genel kurulunu gerçekleştiremeyecek. DHA'nın haberine göre, tarihlerinde genel kurulu olağanüstü için toplamak isteyen sarı-kırmızılılar, corona virüsü salgını nedeniyle bunu yapamayacak. 'nın bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti. 1 Aralık 2020 olan bu tarihin 28 Şubat 2021'e uzatılacağı öğrenildi.

Bu tarihe kadar genel kurulların toplanmasına izin verilmeyeceği, pandeminin seyrine göre bu konuda tekrar karar alınacağı öğrenildi. Valililklerin, İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bu tebligatı Galatasaray Yönetimi'ne yakın zamanda dernekler Masası aracılığıyla göndermesi ve kulübün de bunu resmi olarak açıklaması bekleniyor. Galatasaray'dan olağan kongre zamanı ise Mayıs 2021.

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