Haberler Galatasaray Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

ve gerçeği ortaya çıktı! Meğer ... | Son dakika haberleri

'ın yıldız futbolcuları Younes ve Sofiane , 'in 8. haftasında alınan galibiyetinin ardından verdikleri röportajlarda 'a teşekkürde bulunmuşlardı. Milliyet Gazetesi yazarı , iki yıldız futbolcunun teşekkürlerinin altında yatan hikayeyi köşe yazısına taşıdı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:47
Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

" gündemde... Son yarım saati 10 kişi oynayan, kalecisi sakatlanıp çıkan Kayserispor'u yenemediği için gündemde... Benim de gündemimde Galatasaray var. Ama bir başka konuyla var."

Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

"'ın Sivas maçı sonrasında röportaja geldi, "Arda bize çok iyi kaptanlık yapıyor, kendisine teşekkür ederim" dedi. Biraz sonra geldi, aynı ifadeleri kullandı."

Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

"Hayret, ile 'ye röportaj sırasında Arda sorusu sorulmamıştı. Neden gerekti de, iki futbolcu kaptan Arda'ya kamuoyu önünde teşekkür etme ihtiyacını duydu. Gazeteci dürtüsüyle meraklandım, nedenini biraz araştırdım ve bu teşekkürün nedenini öğrendim."

Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

"Yazmalıyım, futbolseverlerle paylaşmalıyım.Her şeyden önce şunu belirteyim. Arda'yı ben de çok eleştirdim. Özellikle son yıllardaki dağınıklığının ve olaylarının eleştirilmeyecek bir tarafı yok zaten..."

Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

"Ancak vicdanımız varsa, insanlığımız varsa, dürüstlüğümüz varsa, kötüyü, yanlışı eleştirdiğimiz gibi, iyinin de hakkını vermek, takdir etmek zorundayız."

Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

"Durum şu: camiasının topyekün "istemezuk" dediği ile 'ye Arda, takım kaptanı olarak gerçek anlamda ve samimi biçimde kol-kanat germiş, sahiplenmiş durumda..."

Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

"Her gün aramış. Evlerine yemek göndermiş. Aileleriyle birlikte yemeklere gitmişler. "Bir sıkıntınız var mı?" diye sürekli sormuş, ilgilenmiş. İçtenliğini göstermiş. Takım içi ilişkilerini tepeden tırnağa düzeltmiş. Hatta daha fazlası var, özele girenler var, yazarsam ayıp olur."

Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

"Arda'nın bu kaptanlığı sadece ve ile sınırlı değil... Bütün takım için yapmış, yapıyor. Belhanda ile Feghouli bu yakınlıktan, bu içtenlikten çok etkilenmiş olacaklar ki, ortada soru falan yokken, kaptanlarına teşekkür etme ihtiyacını hissettiler."

Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

"Bayrampaşa'dan Barcelona'ya uzanan müthiş bir öykü... Doğruları-yanlışları, iyileri-kötüleri, başarıları-hüsranları olan uzun, yorucu, onurlu ama son derece yıpratıcı bir yol..."

Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

"Arda şimdi kaybolan yıllara dönmeye çalışıyor. Henüz sahada olmasa bile, saha dışında bunu başardığı belli... Dilerim sahalara dönüşü de bildiğimiz, bildiğimiz gibi kalmasını istediğimiz Arda gibi olur."

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