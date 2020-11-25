Belhanda ve Feghouli gerçeği ortaya çıktı! Meğer Arda Turan... | Son dakika Galatasaray haberleri

"Galatasaray gündemde... Son yarım saati 10 kişi oynayan, kalecisi sakatlanıp çıkan Kayserispor'u yenemediği için gündemde... Benim de gündemimde Galatasaray var. Ama bir başka konuyla var."

"Galatasaray'ın Sivas maçı sonrasında Belhanda röportaja geldi, "Arda bize çok iyi kaptanlık yapıyor, kendisine teşekkür ederim" dedi. Biraz sonra Feghouli geldi, aynı ifadeleri kullandı."

"Hayret, Belhanda ile Feghouli'ye röportaj sırasında Arda sorusu sorulmamıştı. Neden gerekti de, iki futbolcu kaptan Arda'ya kamuoyu önünde teşekkür etme ihtiyacını duydu. Gazeteci dürtüsüyle meraklandım, nedenini biraz araştırdım ve bu teşekkürün nedenini öğrendim."

"Yazmalıyım, futbolseverlerle paylaşmalıyım.Her şeyden önce şunu belirteyim. Arda'yı ben de çok eleştirdim. Özellikle son yıllardaki dağınıklığının ve olaylarının eleştirilmeyecek bir tarafı yok zaten..."

"Ancak vicdanımız varsa, insanlığımız varsa, dürüstlüğümüz varsa, kötüyü, yanlışı eleştirdiğimiz gibi, iyinin de hakkını vermek, takdir etmek zorundayız."

"Durum şu: Galatasaray camiasının topyekün "istemezuk" dediği Belhanda ile Feghouli'ye Arda, takım kaptanı olarak gerçek anlamda ve samimi biçimde kol-kanat germiş, sahiplenmiş durumda..."

"Her gün aramış. Evlerine yemek göndermiş. Aileleriyle birlikte yemeklere gitmişler. "Bir sıkıntınız var mı?" diye sürekli sormuş, ilgilenmiş. İçtenliğini göstermiş. Takım içi ilişkilerini tepeden tırnağa düzeltmiş. Hatta daha fazlası var, özele girenler var, yazarsam ayıp olur."

"Arda'nın bu kaptanlığı sadece Belhanda ve Feghouli ile sınırlı değil... Bütün takım için yapmış, yapıyor. Belhanda ile Feghouli bu yakınlıktan, bu içtenlikten çok etkilenmiş olacaklar ki, ortada soru falan yokken, kaptanlarına teşekkür etme ihtiyacını hissettiler."

"Bayrampaşa'dan Barcelona'ya uzanan müthiş bir öykü... Doğruları-yanlışları, iyileri-kötüleri, başarıları-hüsranları olan uzun, yorucu, onurlu ama son derece yıpratıcı bir yol..."