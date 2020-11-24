Penaltı VAR’dan geldi

Galatasaray, maçın 62. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve öne geçti. 61. dakikada Linnes, ceza sahası içinde topla birlikte son çizgiye inmek isterken Muğdat Çelik'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turgut Doman, pozisyonu ilk anda tespit edemezken VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu yeniden izleme önerisini dinleyen Turgut Doman, pozisyonu yeniden inceledi. Muğdat Çelik'in Linnes'e müdahalesini tespit eden hakem Doman, penaltı noktasını gösterdi. Muğdat ise 2. sarı kartını görüp takımını 10 kişi bıraktı.