Haberler Galatasaray Penaltı VAR’dan geldi

Penaltı VAR’dan geldi

, maçın 62. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve öne geçti. 61. dakikada , ceza sahası içinde topla birlikte son çizgiye inmek isterken Muğdat 'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem , pozisyonu ilk anda tespit edemezken VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu yeniden izleme önerisini dinleyen Turgut Doman, pozisyonu yeniden inceledi. 'in Linnes'e müdahalesini tespit eden hakem Doman, penaltı noktasını gösterdi. Muğdat ise 2. sarı kartını görüp takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Penaltı VAR’dan geldi

, maçın 62. dakikasında VAR uyarısıyla penaltı kazandı ve öne geçti. 61. dakikada , ceza sahası içinde topla birlikte son çizgiye inmek isterken Muğdat 'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem , pozisyonu ilk anda tespit edemezken VAR'dan uyarı geldi. Pozisyonu yeniden izleme önerisini dinleyen Turgut Doman, pozisyonu yeniden inceledi. 'in Linnes'e müdahalesini tespit eden hakem Doman, penaltı noktasını gösterdi. Muğdat ise 2. sarı kartını görüp takımını 10 kişi bıraktı.

BİZE ULAŞIN