Kayserispor'dan müthiş direniş

Kayserispor, Galatasaray deplasmanından beraberlikle dönerken 1 puanı resmen bileğinin hakkıyla aldı. Sarı-kırmızılı takım, bütün şartların aleyhine olduğu mücadelede müthiş bir direniş gösterdi. Kayseri'deki ilk sıkıntı sol bek Yasir Subaşı'nın sakatlanıp çıkması oldu. Asıl darbe ise Lung'tan geldi. Tecrübeli file bekçisi, mücadeleye devam edemeyince ikinci yarının başında kaleyi İsmail Çipe'ye bıraktı.



KALEYİ İYİ SAVUNDU

Dakikalar 62'yi gösterirken bu kez Muğdat sahneye çıktı! Linnes'in ayağına basınca penaltıya sebebiyet verip bir de ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra G.Saray'ın farkı açacağı düşünülürken hiç de öyle olmadı. Campanharo'nun golüyle beraberliği sağlayan Kayseri toplam 3 şut çektiği maçta 1 isabet yakaladı ve onda da golü attı. Kalan sürede de kaleyi kapatıp 1 puanı aldı.



49. MAÇTA 15. BERABERLİK

Sarı-kırmızılı iki takım lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelirken 15'inci kez beraberlik çıktı. Daha önceki karşılaşmalarda Galatasaray'ın 31, Kayserispor'un ise sadece 3 galibiyeti bulunuyordu. Misafir takımın, dün gece 10 kişi ile müthiş direnişi yenilgiyi önledi.



FERNANDES YOKLARI OYNADI

Daha önce Beşiktaş'ta da forma giyen Kayserisporlu Manuel Fernandes, maçta varlık gösteremedi. 34 yaşındaki Portekizli, ne hücum he savunmada bekleneni veremedi. 67'de yerini Lopes'e bıraktı.