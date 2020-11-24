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Akbaba zoru başardı!

Akbaba öyle bir gol kaçırdı ki G.Saraylılara saç baş yoldurdu. 10. dakikada Donk'un savunma arkasına nefis pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre, topu rakibinin tam üzerine vurdu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 22:32 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Emre Akbaba zoru başardı!

Akbaba öyle bir gol kaçırdı ki G.Saraylılara saç baş yoldurdu. 10. dakikada Donk'un savunma arkasına nefis pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre, topu rakibinin tam üzerine vurdu. Gol sevinciyle ayağa kalkan yedek kulübesi nin hevesi kursağında kaldı.

DONK'TAN MÜTHİŞ ASİST!
Ryan Donk, tecrübesine yakışmayacak bir hata ile yenen golde pay sahibi oldu. Ceza alanına gelen ortayı kafayla uzaklaştırmak isterken Campanharo'ya asist yaptı. Bu oyuncuda gelişine vurup golü attı.

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