Aslan negatif!

Sarı-kırmızılı takım, Kayserispor karşısında öne geçmesine ve rakibi eksik kalmasına karşın evinde puan kaybetti. Cimbom’da dün akşam eksik oyuncular fazlasıyla arandı
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 22:44Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşırken maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Özellikle ilk yarıda oldukça net fırsatlar yakalayan ancak Kayserispor kalecisi Lung'a 7 kez takılan Galatasaray ikinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasının ardından penaltıdan öne geçti ama skoru koruyamadı. 62. dakikada Muğdat Çelik'in Martin Linnes'i düşürmesiyle Cimbom penaltı kazandı. Muğdat da ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Kazanılan penaltı vuruşunu 63. dakikada Mbaye Diagne ağlara yolladı. Buna karşılık oyundan kopmayan Kayserispor golü de buldu. 71. dakikada Gustavo Campanharo skora denge getiren isimdi: 1-1. 5 oyuncusundan kovid 19'a yakalanması, 1 oyuncundan ise sakatlığı nedeniyle yararlanamayan Galatasaray bu oyuncuların eksikliğini hissetti. Maç 1-1 sona ererken sarı-kırmızılı ekibin üst üste 3 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.
BU HAFTA RİZE
Dün akşam beraberliğe razı olan Galatasaray, puanını 17'ye çıkarttı ve ligde 3. sırada yer almaya devam etti. Kayserispor ise 7 puanla 18. sırada kendine yer buldu. Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
27 ŞUT ÇEKTi 1 GOL ATTI
Galatasaray bu sezon ilk yarısında en fazla net gol pozisyonuna girdiği (6), şut çektiği (14) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (20) Süper Lig maçını oynadı. Ancak ilk 45 dakika gol bulamadı. Galatasaray maçı 27 şut ile tamamlarken 12 isabette bir gol atabildi. Kayseri'nin ise golü getiren 1'i isabetli 3 şutu bulunuyor.