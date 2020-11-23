Haberler Galatasaray Transfer haberi: Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası!

haberi: 'dan bombası!

İspanyol basını, Lukaku ve Martinez’in gölgesinde kalan 'in, yeni durağının olabileceğini, özellikle de ’ın bu transferde önde olduğu yazdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 21:29 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Transfer haberi: Galatasaray'dan Alexis Sanchez bombası!

'nun sakatlıkları Mbaye Diagne'nin formsuzluğu nedeniyle forvette sıkıntı yaşayan dev bir isim ile anılıyor. 'den ayrıldıktan sonra bir türlü istediği performans düzeyine çıkamayan sarı-kırmızılı ekibe yazıldı. Topçular'dan ayrılarak 'a olan Şilili golcü burada istediği performansı gösterememişti. Kırmızı Şeytanlar'a 34 milyon euro karşılığında transfer olan yıldızın performansı taraftarın baskısıyla birlikte iyice düşmüştü.

BONSERVİS ÖDEMEDİ
Daha sonra İtalya Serie A ekiplerinden İnter'e kiralanan 32 yaşındaki golcü, 2020-21 sezonunun başında bedelsiz olarak İtalyan ekibin kadrosuna dahil oldu. Ancak İnter'de Lautaro ve Lukaku'nun gölgesinde kaldı ve günden güne erimeye devam etti. Bunun ardından Sanchez için bomba bir transfer iddiası gelirken İspanyol basını, İnter'den ayrılıp 'ye gidebileceğini kaydetti. Fichajes, Sanchez'in yeni durağının olabileceğini belirtirken özellikle Galatasaray'ın bu transferde öne çıktığını vurguladı.

FALCAO VE SNEIJDER GİBİ
Radamel Falcao ve örneklerini veren İspanyollar, Alexis Sanchez'in de bu iki yıldız gibi kariyerini İstanbul'da sürdürebileceğini kaydetti. ve Arsenal'den sonra kendisini bir türlü gösteremeyen Sanchez'in oynamak istediği ve bir numara olabileceği bir takıma gitmek istediği iddia edildi.

BİZE ULAŞIN