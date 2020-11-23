Galatasaray'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de 9. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Cimbom, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Bayram Bektaş ile yollarını ayırarak Samet Aybaba'yı takımın başına getiren Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi tüm futbol severler Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay üstlenecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KAYSERİ EKİBİNDE 3 EKSİK

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor'da ise Galatasaray karşısında 3 eksik var. Yeni teknik direktör Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Covid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Pedro Henrique'den faydalanamayacak.