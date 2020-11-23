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'da seçim çıkmazı! İzin alınması zor

'ın kongresi bilmeceye dönüştü. Yönetim kurulu 14 'a mali kongre, 26 Aralık'a ise olağanüstü kongre koymuştu. Ancak pandemi nedeniyle bu pek de mümkün olacak gibi görünmüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 21:31 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da seçim çıkmazı! İzin alınması zor

, "Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki haftadan itibaren kongrelerimizi erteliyoruz" açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın sadece siyasi parti değil, ülke genelindeki tüm STK'ları da kapsadığı öğrenildi. Bu yüzden 'ın yeni bir kongre için izin alabilmesinin zor olduğu belirtildi.

Galatasaray yönetimin yaptığı genel kurul çağrısının hukuken geçersiz olduğu iddia edilmişti. 13 Kasım'da yapılan olağanüstü seçimli genel kurulu çağrısının dernekler masasından cevap alınmadan yapıldığı için yasa dışı olduğunu ifade eden Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, "Şu an itibariyle gelen bir izin belgesi yok" demişti.

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