Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş sakatlık gelişmesi! Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir...

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'in 9. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan 'da , ve Saracchi kontrollü bir şekilde takımla çalışırken, 'nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 19:44
Galatasaray'da flaş sakatlık gelişmesi! Luyindama, Etebo ve Emre Taşdemir...

Takımı, 'in dokuzuncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

3 MÜJDE BİRDEN!

Christian , ve Peter , kontrollü bir şekilde antrenmanda yer aldı.

'nun tedavisine devam edildi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncunun izolasyon, tedavi ve takip programları; , , ilgili futbol federasyonları ve 'nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etti.

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