‘Türklere olmaz!’

Marcao'nun satılması durumunda G.Saray yerini Attila Szalai ile dolduracak… Kıbrıs Rum Kesimi'nin Apollon takımında forma giyen Macar stoperle ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Rum ekibinin Asbaşkanı Fanos Kinnis, G.Saray'ın Szalai ilgisi için "Komik! Szalai'nin bir değeri var. Belirlediğimiz rakamı ödemek isteyen her kulübe satarız. Ancak bu rakam Türkler için çok daha yüksek olur" dedi.