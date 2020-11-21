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‘Türklere olmaz!’

'nun satılması durumunda G.Saray yerini ile dolduracak…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 21:11 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
‘Türklere olmaz!’

'nun satılması durumunda G.Saray yerini ile dolduracak… Kıbrıs Kesimi'nin Apollon takımında forma giyen Macar stoperle ilgili sürpriz bir açıklama geldi. Rum ekibinin Asbaşkanı Fanos Kinnis, G.Saray'ın Szalai ilgisi için "Komik! Szalai'nin bir değeri var. Belirlediğimiz rakamı ödemek isteyen her kulübe satarız. Ancak bu rakam için çok daha yüksek olur" dedi.

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