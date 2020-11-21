Gelenin işi zor

Kulübün konsolide borcu 1.8 milyar TL olarak açıklandı. 26 Aralık'ta göreve gelecek yönetimin lig bitene kadar 1.5 milyar TL bulması gerek. Kulübün yıllık gelirinin yaklaşık 900 milyon TL'si bankalara gidiyor. Bu yüzden yeni başkanın ilk çaresi temlikten para kullanmak olacak. Yeni başkanın en azından 200-300 milyon TL'lik sponsor bulması gerekecek.