Yeni kadro netleşiyor

Arda, Babel ve Falcao'nun yokluğunda Fatih Terim, Kayseri karşısında forvet hattını nasıl oluşturacağı üzerinde çalışıyor. Tecrübeli hoca, formsuz Diagne'yi değil de Oğulcan'ı forvetin en ucunda düşünüyor. Kanatlarda Emre Kılınç ile Feghouli'yi kullanmayı planlıyor. Ayrıca Arda'nın yokluğunda 10 numara mevki için Emre Akbaba ön plana çıkarken, rahatsızlığını atlatırsa Belhanda'nın da Etebo'nun yerine geçmesi bekleniyor.