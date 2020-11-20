Haberler Galatasaray Yeni kadro netleşiyor

Yeni kadro netleşiyor

, Babel ve Falcao'nun yokluğunda , karşısında forvet hattını nasıl oluşturacağı üzerinde çalışıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:01 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Yeni kadro netleşiyor

, Babel ve Falcao'nun yokluğunda , karşısında forvet hattını nasıl oluşturacağı üzerinde çalışıyor. Tecrübeli hoca, formsuz Diagne'yi değil de Oğulcan'ı forvetin en ucunda düşünüyor. Kanatlarda Kılınç ile Feghouli'yi kullanmayı planlıyor. Ayrıca Arda'nın yokluğunda 10 numara mevki için Emre Akbaba ön plana çıkarken, rahatsızlığını atlatırsa 'nın da Etebo'nun yerine geçmesi bekleniyor.

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