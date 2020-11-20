Mali kongre 14 Aralık’ta

Galatasaray'da büyük tartışma yaratan mali genel kurul tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 14 Aralık Pazartesi günü yapılacağı bildirildi. 28 Mart'ta yapılması planlanan kongre pandemi nedeniyle ertelenmişti. Böylece 26 Aralık'taki seçimden önce mali genel kurul gerçekleştirilmiş olacak.