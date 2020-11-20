Kayseri maçına yetişmeleri zor

Pazartesi akşamı oynanacak Kayserispor maçında ne Falcao'dan ne de Luyindama'dan Galatasaray'a hayır görünmüyor. Yaklaşık 10 gündür tedavi gören Kolombiyalı golcüde bir iyileşme olmadığı çok büyük bir sürpriz olmazsa forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Ayrıca milli maçta sakatlanan Luyindama'nın durumunun netleşmediği ancak onun da Kayserispor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.