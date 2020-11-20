Haberler Galatasaray Kayseri maçına yetişmeleri zor

maçına yetişmeleri zor

Pazartesi akşamı oynanacak maçında ne 'dan ne de 'dan 'a hayır görünmüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:56 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 06:50
Kayseri maçına yetişmeleri zor

Pazartesi akşamı oynanacak maçında ne 'dan ne de 'dan 'a hayır görünmüyor. Yaklaşık 10 gündür tedavi gören Kolombiyalı golcüde bir iyileşme olmadığı çok büyük bir sürpriz olmazsa forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Ayrıca milli maçta sakatlanan Luyindama'nın durumunun netleşmediği ancak onun da Kayserispor maçında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

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