Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten iddialı sözler! "Göreve her türlü hazırız"

Yönetimin kongre kararı almasının ardından adaylığını açıklayan Metin Öztürk, Galatasaray'ın başarısı için her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, "Galatasaray, benim varoluş sebebim. Benim anlatacağım fabrikalarım yok ama babamın bıraktığı bir mazi var. Hep söylüyoruz seçimler mayıs ayında yapılmalı... Dursun Özbek nefretini kullanarak seçilen bir başkan var. Söylediği hiçbir projeyi yapmayan bir başkan var. Galatasaray gibi büyük bir camia yaklaşık 30 milyon taraftarıyla bunu hak etmiyor" dedi.

MAYIS AYINDA DA ADAYIZ

Yaklaşık 2 yıl önce yola çıktıklarını ve baskın seçimlere de hazır olduklarını dile getiren Öztürk, "Hazırlıklarımızı yaptık. Doğru tarih mayıs 2021'dir. Bu tür baskın seçimler kulübü sadece kaosa götürür. Biz hazırız, arzu ederiz ki diğer adaylar da hazır olsun. Biz hem sponsorlarımızla hem de nakit akışımızla hazırız. 3-4 ay önce amatör branşların sponsorları dahil tüm çalışmalarımız bitirdik. Kimse Galatasaray markasının önünde değildir. 26 Aralık'ta seçim varsa biz o seçimde varız. Biz 2021 Mayıs'a adayız ama yarın seçim varsa orada da varız" ifadelerini kullandı.

RIBERY VAKALARI ORTAYA ÇIKABİLİR

Kulübün mali durumunun kötü durumda olduğunu ifade eden Öztürk, "Yeni Franck Ribery vakaları Galatasaray'ı bekliyor. Onun için bugünden yarına resmen aday olanlara geçmiş borçlar da dahil hepsini açıklamaları gerekiyor. Benim işim yönetimi eleştirmek değil ama 26 Aralık'ta kim gelirse gelsin fotoğrafı net bilmeli" dedi.

TRANSFER YAPABİLECEK

Ara transferin Terim'in konusu olduğunu anlatan Öztürk, "Biz ekonomik olarak hazırız fakat tabloyu bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir şeyi konuşamayız. Sponsorumuzla hazırız biz. G.Saray için geliyoruz selfie için gelmiyoruz. G.Saray dün de en büyük şampiyonluk adayıydı, bugün de öyle. Kavga dönüş ortamından çıkmak lazım" dedi.