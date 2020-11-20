Ateşi 39’u gördü

Corona virüsüne yakalanan Arda Turan'ın hastalığı ciddi şekilde geçirdiği öğrenildi. "Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" diyen Galatasaray'ın yıldızının ilk gün ateşinin 39 dereceye çıktığı, kas ağrıları olduğu bildirildi. Dün itibariyle durumunun iyiye gittiği bildirildi.