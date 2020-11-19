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Projeler boşa çıktı

 sürecinin başlamasıyla birlikte 'da birçok konu belirsizliğe büründü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 23:28 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Projeler boşa çıktı

sürecinin başlamasıyla birlikte 'da birçok konu belirsizliğe büründü. Başkan 'in seçim kararı almasıyla birlikte; Sancaktepe'de 8 olimpik branşın tesislerinin bulunacağı kampüs yapılması, Kemerburgaz'daki mandıra ve maden işgalinin bitirilmesi, otel projesini iptal etme ve Kompleksi'nin çevresine Teknokent projesi de boşlukta kaldı. Yeni gelecek başkanın bu projeleri devam ettirmeyeceği de zaman içinde belli olacak.

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