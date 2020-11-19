Projeler boşa çıktı

Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte Galatasaray'da birçok konu belirsizliğe büründü. Başkan Mustafa Cengiz'in seçim kararı almasıyla birlikte; Sancaktepe'de 8 olimpik branşın tesislerinin bulunacağı kampüs yapılması, Kemerburgaz'daki mandıra ve maden işgalinin bitirilmesi, otel projesini iptal etme ve Ali Sami Yen Kompleksi'nin çevresine Teknokent projesi de boşlukta kaldı. Yeni gelecek başkanın bu projeleri devam ettirmeyeceği de zaman içinde belli olacak.