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'ın kapısını çalacak! ...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların golcüsü , kısa süre önce yönetime ocak ayında ayrılmak için olumlu yanıt vermişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından yepyeni bir haber gündeme geldi. Buna göre , ara transfer döneminde takımı 'ye ya Hulk'u getirecek ya da Falcao'yu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:15 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 12:19
David Beckham Galatasaray'ın kapısını çalacak! Transfer...

'da yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü form tutturamayan Falcao, ara döneminde sarı kırmızılılarla yollarını ayırabilir.

Yönetim, yaşanılan mali problemler nedeniyle Falcao'ya "Uygun bir teklif gelmesi halinde seninle yollarımızı ayıracağız" demiş ve Kolombiyalı golcü bu mesaja olumlu yanıt vermişti.

Bununla beraber Falcao için yeni bir gelişme yaşandı... Bolavip'nin haberine göre MLS Ligi takımlarından Inter Miami'nin sahibi David Beckham, transfer listesine Radamel Falcao'yu yazdı.

YA HULK YA FALCAO
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Hulk ile transfer görüşmelerine başlayan , Brezilyalı golcü ile anlaşılamaması halinde Falcao için resmi girişimlerine başlayacak.

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