Ayhan Akman corona virüsüne yakalanan Arda Turan'la ilgili konuştu! "Ateşi 39'lara çıkıyormuş"

Galatasaray'ın eski futbolcu ve antrenörlerinden Ayhan Akman, corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Arda Turan'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRT Spor canlı yayınında konuşan Akman, tecrübeli futbolcunun durumunun biraz daha iyiye gittiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum. İnşallah toparlayacak.

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Deneyimli yıldız Instagram gönderisinde, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerine yer vermişti.