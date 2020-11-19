Haberler Galatasaray Ayhan Akman corona virüsüne yakalanan Arda Turan'la ilgili konuştu! "Ateşi 39'lara çıkıyormuş"

corona virüsüne yakalanan 'la ilgili konuştu! "Ateşi 39'lara çıkıyormuş"

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın eski futbolcu ve antrenörlerinden , corona virüsü tedavisi gören 'la ilgili konuştu. Tecrübeli oyuncunun son durumu hakkında bilgi veren Akman, "Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 11:30
Ayhan Akman corona virüsüne yakalanan Arda Turan'la ilgili konuştu! "Ateşi 39'lara çıkıyormuş"

'ın eski futbolcu ve antrenörlerinden , corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören 'la ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

TRT Spor canlı yayınında konuşan Akman, tecrübeli futbolcunun durumunun biraz daha iyiye gittiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş. Bugün biraz daha iyi olduğunu duydum. İnşallah toparlayacak.

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Deneyimli yıldız gönderisinde, "Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere" ifadelerine yer vermişti.

BİZE ULAŞIN