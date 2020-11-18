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Olay sözleri! "En büyük hatası "

Bir dönem 'da forma giyen Makedon golcü ile alakalı menajer Leonardo Corsi, İtalyan basınına konuştu. Corsi, verdiği röportajda, oyuncusunun en büyük hatasının Galatasaray'a olmak olduğunu söyledi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:33 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 10:39
Olay transfer sözleri! "En büyük hatası Galatasaray"

2014-15 sezonunda İtalyan kulübü Napoli'den 'a olan ve 2015-16'da Genoa'nın yolunu tutan ile alakalı menajer Leonardo Corsi açıklamalarda bulundu.

Corsi, konuşmasında Pandev'in Galatasaray ve Türkiye'deki sürecine değinirken, bunu en büyük kariyer hatası olarak nitelendirdi.

Ünlü menajerin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Napoli'de bir İtalya Kupası kazanmıştı ve bana o zamanlar çok güzel şeyler anlatıyordu. Büyük takımlarda oynadı. Kariyerinin belkide tek hatası Galatasaray'dı. Ayrıca, eski hocası Benitez tarafından da istediği takdiri görememişti.

Menajerlik kariyerimin ilk seçimi Pandev'in Türkiye'de oynadığı sıralar olmuştu, benim ilk deneyimimdi. Kolay zamanlar değildi ancak sizi temin ederim Goran iyi uyum sağlayan biridir. Orada İtalya'nın eksikliğini hissetti."

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