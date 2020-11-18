Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan Christian Luyindama İstanbul'a bekleniyor. Afrika'dan sağlıklı haber alamayan sarı-kırmızılıların sağlık heyeti, 26 yaşındaki oyuncuyu sıkı kontrollerden geçirecek. MR sonucuna göre tedavisine başlanacak. Kongo basını, savunmacının 1 ay forma giyemeyeceğini belirtmişti.
Luyindama bekleniyor
Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan Christian Luyindama İstanbul'a bekleniyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:31 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50