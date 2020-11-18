Haberler Galatasaray Luyindama bekleniyor

Luyindama bekleniyor

'nda sakatlanan 'a bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:31 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Luyindama bekleniyor

Demokratik Kongo Milli Takımı'nda sakatlanan 'a bekleniyor. 'dan sağlıklı haber alamayan sarı-kırmızılıların sağlık heyeti, 26 yaşındaki oyuncuyu sıkı kontrollerden geçirecek. MR sonucuna göre tedavisine başlanacak. Kongo basını, savunmacının 1 ay forma giyemeyeceğini belirtmişti.

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