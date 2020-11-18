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haberleri: Bir darbe de 'dan

Maddi açıdan sıkıntılı günler geçiren 'a bir darbe daha geldi. , pandemiyi gerekçe göstererek sarı-kırmızılıların gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 03:35 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 05:38
Galatasaray haberleri: Bir darbe de UEFA'dan

Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan 'a son darbeyi vurdu ve Covid-19'u gerekçe göstererek gelirinden 1 milyon euro kesinti yaptı.

Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp, futbol takımına 10 gün önce 20 milyon TL'ye yakın ödeme yapsa da alacaklar sıfırlanamadı. İçişleri Bakanlığı'ndan izin çıkması halinde 26 Aralık'ta olağanüstü seçime gidecek Galatasaray'da koltuğa oturacak başkan ve yönetimi ağır bir mali yük karşılayacak.

Futbolcu maaşları, bonservis taksitleri ve kulübün tüm gider kalemleri dikkate alındığında ocak ayında 200 milyon TL'ye yakın ödeme olduğu ortaya çıktı. Başkan adayları kaynak arayışını sürdürüyor.

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