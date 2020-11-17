Yönetim aklandı

Galatasaray Yönetim Kurulu sonunda rahat bir nefes aldı. 23 Mart 2019'da yapılan Mali Genel Kurul'da Mustafa Cengiz yönetimi, idari yönden ibra edilmemiş ve konu mahkemeye taşınmıştı. Dün, İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesindeki 7. duruşma görülürken iki tarafın avukatları hazır bulundu. Beyanı sorulan davacılar avukatı Ömer Faruk Kırbıyık, bilirkişi raporunda lehlerine olan hususların kabulüne karar verilmesini isterken, "Aleyhimize olan hususların reddini ve davamızın kabulünü talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

SON SAVUNMALAR YAPILDI

Duruşmada söz alan bazı feri müdahil avukatları, bilirkişi raporunun lehe olan kısımlarına katıldıklarını ve bazı hususlara katılmadıklarını belirterek, feri müdahale taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi. İki taraf da dinlendikten sonra kararını açıklayan mahkeme, 23 Mart 2019 tarihli olağan genel kurul gündeminin 8. maddesi kapsamında alınan "yönetim kurulunun yönetsel açıdan ibra edilmemesi" yönündeki genel kurul kararının iptaline hükmetti. Hakim, fazlaya ilişkin diğer talepleri ise reddetti.

SU AKTI YERİNİ BULDU

Adnan Polat'ın ardından Mustafa Cengiz de mahkeme tarafından aklanırken Galatasaray Başkanı, hakkın yerini bulduğunu söyledi. Kararı 'Tarihi' şeklinde değerlendiren Mustafa Cengiz, "Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bu konuda aldığı bir içtihat kararı var zaten. Mahkememiz de buna uydu. Bu bağlamda Türk yargısına doğruyu doğru yere oturttuğu için çok teşekkür ediyorum. Su aktı, yerini buldu. Bu bağlamda biz demokratik hukuk devleti içinde, bu tür vesayet makamların yavaş yavaş kırıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

ENGELLEMEK İSTEDİLER

Dava sürecinde bazı kesimlerin, yönetimin işlevlerini yerine getirememesi için uğraşıldığını kaydeden Cengiz, "Oysa, idari ibrasızlık 'Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararıdır. İdari ibrasızlık için uğraşmayalım, zaman kaybetmeyelim' diye istirham etmiştim. Uymadılar" ifadesini kullandı.

SONUNA KADAR HİZMET EDECEĞİM

26 Aralık'ta yapılacak seçim konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, sağlığı el verdiği sürece Galatasaray'a hizmet edeceğini söyledi. Cengiz şöyle konuştu: Aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Herkes Galatasaray için çalışıyor. Biz de Galatasaray için varız. Sağlığım elverdikçe sonuna kadar hizmet etmeye devam edeceğim. Var olsun camiamız, var olsun taraftarlarımız. Yaşasın Galatasaray...