Sarı-kırmızılıların basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında bugün Tenerife ile karşılaşacak. Santiago Martin Spor Salonu'ndaki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Aslan gruptaki ilk maçında Sassari'ye kaybetmiş, Bakken'i devirmişti.
Tenerife maçı A Spor’da
Sarı-kırmızılıların basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında bugün Tenerife ile karşılaşacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50