Haberler Galatasaray Tenerife maçı A Spor’da

maçı A Spor’da

Sarı-kırmızılıların  takımı, A 'ndaki 3. maçında bugün ile karşılaşacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:03 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Tenerife maçı A Spor’da

Sarı-kırmızılıların takımı, A 'ndaki 3. maçında bugün ile karşılaşacak. Santiago Martin Spor Salonu'ndaki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Aslan gruptaki ilk maçında Sassari'ye kaybetmiş, Bakken'i devirmişti.

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