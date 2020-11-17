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Ödemeler ne olacak?

Camianın aklı seçimde, yeni başkanın kim olacağında… 'in aklı ise futbolculara yapılacak ödemelerde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Ödemeler ne olacak?

Camianın aklı seçimde, yeni başkanın kim olacağında… 'in aklı ise futbolculara yapılacak ödemelerde... sürecine girdiği için ödemeler durdu. Henüz Kasım ayı için söz verilen ödemelerin hiçbirisi tamamlanmadı. Terim de bunun milli ara dönüşünde kendileri için sıkıntıya neden olacağına inandığı için konuyu yöneticilere açtı ve ödemelerin zamanında yapılması için söz aldı.

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