Metin Öztürk: Ekonomiyi düzelteceğiz

Başkan Adayı Metin Öztürk, Beyaz TV'ye konuştu. Önemli projeler hazırladıklarını belirten Öztürk, "En büyük projemiz Kemerburgaz... Florya'daki saha asfalt oldu. Bir futbolcuya verdiğimiz paraya Kemerburgaz'ın tamamını yaparız. Rakiplerimizin 4-5 idman sahası var. Galatasaray'ın futbol sorunu yok. Fatih hoca zor dönemlerde enerjisiyle tabloyu değiştirdi. Galatasaray'ın sorunu ekonomik... Biz kulüp ekonomisini düzelteceğiz ve camianın kenetlenmesini sağlayacağız" dedi.