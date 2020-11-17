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'da ocak ayında bombalar patlıyor! 3 birden

'da ocak ayı dönemi için hedefler belirlendi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör 'in raporuna göre şekillenen operasyonda 3 yıldızın kadroya katılması amaçlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 00:53 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 01:18
Galatasaray'da ocak ayında bombalar patlıyor! 3 transfer birden

Ara transferin en hareketli takımı olması beklenen 'da hedefler bir bir netleşmeye başladı. Devre arasında öncelikli olarak takımın aksayan bölgeleri olan orta alan ve kanatları güçlendirmek isteyen teknik direktör 3 isim üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

Galatasaray'da ocak ayında bombalar patlıyor! 3 transfer birden

BU KEZ ÇALIŞMALAR ÇOK ERKEN BAŞLADI
Ligde bu sezon devre arası tatili verilmeyecek. Cimbom da bu nedenle ara çalışmalarına normalden çok daha önce başladı. Hedef, ocak ayının ilk haftasında işi bitirmek.

Galatasaray'da ocak ayında bombalar patlıyor! 3 transfer birden

KENAN KARAMAN GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre, tecrübeli hocanın ilk hedefi, Milli Takım'dan öğrencisi olan Kenan Karaman. Sezon sonunda F.Düsseldorf'la sözleşmesi bitecek olan tecrübeli yıldız 'a gelmeyi çok istiyor. Sezon sonunda serbest

Galatasaray'da ocak ayında bombalar patlıyor! 3 transfer birden

ONYEKURU'YU KADRODA GÖRMEK İSTİYOR!
listesindeki diğer isim ise Henry Onyekuru. son iki sezonda takıma büyük katkı veren Nijeryalı yıldızı kiralık veya tapusuyla beraber mutlaka kadrosunda istiyor.

Galatasaray'da ocak ayında bombalar patlıyor! 3 transfer birden

İKİNCİ GÖZDE SALİH UÇAN!
Terim'in ikinci gözdesi Alanyaspor'da büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan… Genç yıldızın da sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması Sarı- Kırmızılılar'ın işini kolaylaştırabilir. Kiralık veya tapusuyla!

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