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'da çıkmazı! Kafasını karıştıran sebep...

'da teknik heyet, bu sezon takımın adeta vazgeçilmezlerinden biri haline gelen 'nin bonservisini alabilmek için harekete geçti ancak yıldız futbolcunun kafasını büyük ölçüde karıştıran bir sebep transferi çıkmaza sokuyor. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 00:13 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 00:39
Galatasaray'da Marcelo Saracchi çıkmazı! Kafasını karıştıran sebep... | Son dakika transfer haberleri

'da Saracchi bilmecesi... Sarı-kırmızılılar, Leipzig'den kiraladığı 'nin bonservisini almak için harekete geçti.

Galatasaray'da Marcelo Saracchi çıkmazı! Kafasını karıştıran sebep... | Son dakika transfer haberleri

, sezon ortasında Alman kulübü ile ön görüşme yapacak. Ancak Saracchi'nin Galatasaray'da kalıp kalmayacağı ise soru işareti...

Galatasaray'da Marcelo Saracchi çıkmazı! Kafasını karıştıran sebep... | Son dakika transfer haberleri

Takvim'in haberine göre; 22 yaşındaki genç oyuncu 'da maaşını düzenli alamadığı için düşünceli.

Galatasaray'da Marcelo Saracchi çıkmazı! Kafasını karıştıran sebep... | Son dakika transfer haberleri

Teknik Direktör ve arkadaşlarından çok memnun olan Uruguaylı sol bekin sezon sonuna kadar fikrinin değişip değişmeyeceği ise merak konusu.

Galatasaray'da Marcelo Saracchi çıkmazı! Kafasını karıştıran sebep... | Son dakika transfer haberleri

Cimbom'da teknik direktör , Saracchi'nin bonservisinin alınmasını çok ama çok istiyor.

Galatasaray'da Marcelo Saracchi çıkmazı! Kafasını karıştıran sebep... | Son dakika transfer haberleri

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında 500 bin euro karşılığında 1.5 yıllığın kiraladığı , bu sezon takımın vazgeçilmez ismi oldu.

Galatasaray'da Marcelo Saracchi çıkmazı! Kafasını karıştıran sebep... | Son dakika transfer haberleri

Sarı-kırmızılı ekipte 6 karşılaşmaya çıkan Saracchi, yaşadığı iki farklı sakatlık nedeniyle de 5 maç kaçırdı.

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