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haberi: Galatasaray antrenmanına corona virüsü engeli!

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar sabah saatlerinde toplamda 5 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray'da bugün gerçekleştirilmesi planlanan antrenmanın iptal edildiği aktarıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 13:41 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 14:06
Galatasaray haberi: Galatasaray antrenmanına corona virüsü engeli!

'da corona virüsü () gelişmeleri can sıkmaya başladı... Cimbom, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada toplam 5 futbolcusunun test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından sarı kırmızılıların kaptanı Arda Turan da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve karantinada olduğunu aktarmıştı.

ANTRENMAN İPTAL
Bununla beraber Galatasaray, 17 Ekim Salı günü yapılması planlanan antrenmanı iptal etti. (Hürriyet)

İPTAL KARARI KALKACAK MI?
Öte yandan Galatasaray'da iptal edilen antrenmanın, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tedbirler alınıp dezenfekte edildikten sonra yapılmasının gündemde olduğu belirtildi.

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