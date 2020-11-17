‘Fatih hoca varken takıma zarar gelmez’

Galatasaray'ın kazandığı unutulmaz başarılarda başkanlık koltuğunda olan Faruk Süren seçim sürecini değerlendirdi. Duayen isim "Fatih Terim varken seçim süreci takıma yansımaz. Oyuncular Fatih hocaya güveniyor. Onun sözünden çıkmazlar" dedi. Süren, Cimbom'da başkanın Fatih Terim ile uyumlu çalışmasının önemine değindi, "Hoca da arasının iyi olduğu idarecilerle çalışmak ister" ifadesini kullandı.