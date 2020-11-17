Haberler Galatasaray Falcao dönüyor

Falcao dönüyor

Kolombiyalı yıldız sakatlığını atlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:02 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50
Falcao dönüyor

Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen , deplasmanına götürülmemişti. Kolombiyalı golcü bu sırada tedaviye olumlu yanıt verdi. Tecrübeli forvet takımla çalışmalara başlayacak ve karşılaşmasında görev vermesi halinde 11'de yer alabilecek. 'in koronavirüse yakalandığı dönemde Falcao'nun dönüşü teknik direktör Fatih Terim'i sevindirdi.

BİZE ULAŞIN