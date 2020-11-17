Sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Radamel Falcao, Sivasspor deplasmanına götürülmemişti. Kolombiyalı golcü bu sırada tedaviye olumlu yanıt verdi. Tecrübeli forvet takımla çalışmalara başlayacak ve Kayserispor karşılaşmasında Fatih Terim görev vermesi halinde 11'de yer alabilecek. Ryan Babel'in koronavirüse yakalandığı dönemde Falcao'nun dönüşü teknik direktör Fatih Terim'i sevindirdi.
Falcao dönüyor
Kolombiyalı yıldız sakatlığını atlattı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 22:02 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 06:50