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Yeni başkanı bekleyen 5 önemli sorun

Perşembe günü 'da bir olursa yeni başkanın, teamüller gereği ayına kadar görevde kalacağı iddia ediliyor…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 22:21 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Yeni başkanı bekleyen 5 önemli sorun

26 Aralık Perşembe günü 'da bir olursa yeni başkanın, teamüller gereği ayına kadar görevde kalacağı iddia ediliyor… Bu iddiayı savunanlara göre; 2021 yılının Mayıs'ında yeniden seçim yapılmalı, yeni başkan yeniden ve 3 yıllığına seçilmeli... Bu yüzden bu dönemdeki başkandan uzun süreli atılım planları değil öncelikle kısa dönem içinde çözülecek problemleri halletmesi beklenecek.

İŞTE ACİLEN ÇÖZÜLMESİ BEKLENEN O MADDELER

-Ocak ayında 'in istediği transferleri yapacak. Takımdaki eksikleri giderecek.
-Terim ile yönetim arasındaki kaosu sona erdirecek.
-Nakit akışını düzenleyecek. Futbolcuların zamanında ücretlerini almasını sağlayacak.
- faaliyetinin iyiye gitmesini sağlayacak. Gelir gider dengesini sağlayacak.
-Diğer spor dallarına hakim olan umutsuzluğu ortadan kaldıracak.

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