Yeni başkanı bekleyen 5 önemli sorun

26 Aralık Perşembe günü Galatasaray'da bir seçim olursa yeni başkanın, teamüller gereği Mayıs ayına kadar görevde kalacağı iddia ediliyor… Bu iddiayı savunanlara göre; 2021 yılının Mayıs'ında yeniden seçim yapılmalı, yeni başkan yeniden ve 3 yıllığına seçilmeli... Bu yüzden bu dönemdeki başkandan uzun süreli atılım planları değil öncelikle kısa dönem içinde çözülecek problemleri halletmesi beklenecek.

İŞTE ACİLEN ÇÖZÜLMESİ BEKLENEN O MADDELER

-Ocak ayında Terim'in istediği transferleri yapacak. Takımdaki eksikleri giderecek.

-Terim ile yönetim arasındaki kaosu sona erdirecek.

-Nakit akışını düzenleyecek. Futbolcuların zamanında ücretlerini almasını sağlayacak.

-Futbol faaliyetinin iyiye gitmesini sağlayacak. Gelir gider dengesini sağlayacak.

-Diğer spor dallarına hakim olan umutsuzluğu ortadan kaldıracak.