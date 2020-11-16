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Mahkeme günü

'İdari ibrasızlık' oylaması bir kez daha hakim önünde.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 23:26 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Mahkeme günü

Galatasaray Kulübü'nde 23 Mart'ta yapılan Olağan Toplantısı'nda yönetiminin idari bakımdan ibra edilmemesiyle başlayan hukuki süreçte yine kritik bir güne gelindi. Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın 'idari ibrasızlık' kararına ilişkin olarak farklı mahkemelerden aldırdığı 'yürütmeyi durdurma kararı' bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki 14. 'nde görülecek. Saat 10.00'da başlayacak davada ibra oylamasının geçerli olup olmadığı karara bağlanacak. Çıkacak sonucun, kongre kararı alınması nedeniyle Mustafa Cengiz ve yönetimdekilerin adaylığını etkilemeyeceği belirtiliyor.

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