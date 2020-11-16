Mahkeme günü

Galatasaray Kulübü'nde 23 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Mustafa Cengiz yönetiminin idari bakımdan ibra edilmemesiyle başlayan hukuki süreçte yine kritik bir güne gelindi. Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın 'idari ibrasızlık' kararına ilişkin olarak farklı mahkemelerden aldırdığı 'yürütmeyi durdurma kararı' bugün Çağlayan Adliyesi'ndeki İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Saat 10.00'da başlayacak davada ibra oylamasının geçerli olup olmadığı karara bağlanacak. Çıkacak sonucun, kongre kararı alınması nedeniyle Mustafa Cengiz ve yönetimdekilerin adaylığını etkilemeyeceği belirtiliyor.