Galatasaray'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

Galatasaray'da yönetim uzun bir süredir seçim baskısı altındaydı… Hatta seçime gidilmesi için davalar dahi açıldı. Uzun bir süre direnen Başkan Mustafa Cengiz, mahkemenin görüleceği tarihe (bugün) kısa bir süre kala olağanüstü kongre kararı aldı.

Mayıs ayındaki olağan seçim tarihine az bir zaman kala alınan bu seçim kararı "Gerek var mıydı" tartışmalarını beraberinde getirse de ok yaydan çıktı. Cengiz'in "26 Aralık'ta seçime gidiyoruz" açıklamasıyla adaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas seçimde yarışacaklarını açıkladılar. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas seçimde yarışacaklarını açıkladılar.

YARSUVAT: TEK ADAY İSTİYORUZ! Üç adayın da Galatasaray Liseli olmaması dikkat çekerken bu aşamada gözler lisenin önde gelen isimlerine çevrildi. Zira son seçimi de liseli Dursun Özbek'i geçerek Mustafa Cengiz kazandı. Çok adaylı bir kongre istemeyen liseliler, çoğunluğun kabul edeceği bir çatı aday arayışında…

Nitekim ilk açıklama da liseli eski başkan Duygun Yarsuvat'tan geldi. Sağlığı nedeniyle çatı aday olamayacağını belirten Yarsuvat, "Aklımızda bir çatı adayı var ama yeni yeni adaylar da geliyor. Biz çok aday istemiyoruz, tek aday istiyoruz" dedi. Görülen o ki liselilerin arayışları bir süre daha devam edecek.

DURSUN ÖZBEK'İ GEÇTİ Son 30 yılda Galatasaray Kulübü'nün başında 5 liseli başkan görev yaptı. 4'ü ise lise dışındandı. Son 3 dönemdeki 'liseli başkan' geleneğine son veren ise Dursun Özbek'i geçip koltuğa oturan Mustafa Cengiz'di.

Cengiz, 26 Mayıs 2018'deki kongrede liselilerin desteğini de almayı başarmıştı. Ancak daha sonra liseliler ile Cengiz'in yolları sert bir şekilde ayrıldı.

KONGRE NEREDE YAPILACAK? Galatasaray yönetimi, 26 Aralık'a seçime gitme kararı alırken pandemi nedeniyle izin alıp alamayacağı merakla bekleniyordu. Seçimin, İçişleri Bakanlığı tarafından kurallara uyulması şartı ile uygun bulunduğu belirtildi.

KONGRE NEREDE YAPILACAK? Galatasarat yönetimi, 26 Aralık'a seçime gitme kararı alırken pandemi nedeniyle izin alıp alamayacağı merakla bekleniyordu. Seçimin, İçişleri Bakanlığı tarafından kurallara uyulması şartı ile uygun bulunduğu belirtildi.