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'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

9-26 Aralık tarihleri arasında yapılacak öncesi Cengiz Özyalçın, ve Burak Elmas adaylığını açıkladı ancak üç aday da Liseli değil. seçimi kaybeden lise cephesi ise çatı aday çıkarmanın peşinde… Ama bu kişinin kim olacağı konusunda belirsizlik sürüyor. İşte detaylar... | Son dakika haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 22:10 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

'da yönetim uzun bir süredir baskısı altındaydı… Hatta seçime gidilmesi için davalar dahi açıldı. Uzun bir süre direnen Başkan , mahkemenin görüleceği tarihe (bugün) kısa bir süre kala olağanüstü kongre kararı aldı.

Galatasaray'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

Mayıs ayındaki olağan tarihine az bir zaman kala alınan bu seçim kararı "Gerek var mıydı" tartışmalarını beraberinde getirse de ok yaydan çıktı. Cengiz'in "26 Aralık'ta seçime gidiyoruz" açıklamasıyla adaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, ve Burak Elmas seçimde yarışacaklarını açıkladılar. Şu ana kadar Cengiz Özyalçın, Metin Öztürk ve Burak Elmas seçimde yarışacaklarını açıkladılar.

Galatasaray'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

YARSUVAT: TEK ADAY İSTİYORUZ!

Üç adayın da Liseli olmaması dikkat çekerken bu aşamada gözler lisenin önde gelen isimlerine çevrildi. Zira seçimi de liseli Dursun Özbek'i geçerek kazandı. Çok adaylı bir kongre istemeyen , çoğunluğun kabul edeceği bir çatı aday arayışında…

Galatasaray'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

Nitekim ilk açıklama da liseli eski başkan 'tan geldi. Sağlığı nedeniyle çatı aday olamayacağını belirten Yarsuvat, "Aklımızda bir çatı adayı var ama yeni yeni adaylar da geliyor. Biz çok aday istemiyoruz, tek aday istiyoruz" dedi. Görülen o ki liselilerin arayışları bir süre daha devam edecek.

Galatasaray'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

DURSUN ÖZBEK'İ GEÇTİ

30 yılda Kulübü'nün başında 5 liseli başkan görev yaptı. 4'ü ise lise dışındandı. Son 3 dönemdeki 'liseli başkan' geleneğine son veren ise Dursun Özbek'i geçip koltuğa oturan 'di.

Galatasaray'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

Cengiz, 26 Mayıs 2018'deki kongrede liselilerin desteğini de almayı başarmıştı. Ancak daha sonra ile Cengiz'in yolları sert bir şekilde ayrıldı.

Galatasaray'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

KONGRE NEREDE YAPILACAK?

yönetimi, 26 Aralık'a seçime gitme kararı alırken pandemi nedeniyle izin alıp alamayacağı merakla bekleniyordu. Seçimin, İçişleri Bakanlığı tarafından kurallara uyulması şartı ile uygun bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

KONGRE NEREDE YAPILACAK?

Galatasarat yönetimi, 26 Aralık'a seçime gitme kararı alırken pandemi nedeniyle izin alıp alamayacağı merakla bekleniyordu. Seçimin, İçişleri Bakanlığı tarafından kurallara uyulması şartı ile uygun bulunduğu belirtildi.

Galatasaray'da gözler liselilere çevrildi! Başkan aranıyor...

Yönetimin, ayrıca kongrenin nerede yapılacağını da açıklaması bekleniyor. Öte yandan tüzüğüne göre seçimlerin lisede yapılması gerekiyor. Bu da ayrı bir tartışma konusu olarak duruyor.

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