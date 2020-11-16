Haberler Galatasaray De La Cruz’a yakın takip

De ’a yakın takip

Milli arada boş durmayan , Kolombiya-Uruguay maçında televizyon başına geçti ve De 'u yakından takip etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 23:28 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
De La Cruz’a yakın takip

Milli arada boş durmayan , Kolombiya-Uruguay maçında televizyon başına geçti ve De 'u yakından takip etti. Uruguay'ın 23 yaşındaki sol ayaklı sağ kanat oyuncusu gelişime açık görülürken sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da cazip bulundu. Falcao ve Muslera'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyemedikleri maçı Uruguay 3-0 kazanırken De La Cruz, ilk 11'de forma giydi ve 45 dakika oynadı.

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