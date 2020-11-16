3 günlük izin bitti

Milli arada üç gün izin yapan Galatasaraylı oyuncular, bugün Florya Tesisleri'nde yeniden topbaşı yapacak. Sarı-kırmızılı takım bugün saat 18.00'de yapılacak idman ile Kayserispor maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Milli oyuncular idmanda yer almayacak. Bu arada teknik heyet üst üste gelen sakatlıklar ve pandemi nedeniyle milli arayı hazırlık maçı yapmadan geçirme kararı almıştı.