Milli arada üç gün izin yapan Galatasaraylı oyuncular, bugün Florya Tesisleri'nde yeniden topbaşı yapacak. Sarı-kırmızılı takım bugün saat 18.00'de yapılacak idman ile Kayserispor maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Milli oyuncular idmanda yer almayacak. Bu arada teknik heyet üst üste gelen sakatlıklar ve pandemi nedeniyle milli arayı hazırlık maçı yapmadan geçirme kararı almıştı.
3 günlük izin bitti
Milli arada üç gün izin yapan Galatasaraylı oyuncular, bugün Florya Tesisleri'nde yeniden topbaşı yapacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 22:58 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 06:50