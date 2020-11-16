Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'da görev yaptığı dönemle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sosyal medyanın görev süresi üzerinde büyük etkisi olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, "Galatasaray'da 11 hafta zor dayandık. Öyle bir kesim var ki, futboldan nemalanıyor. Siz bir kulübün kasasındaki parayı koruyabiliyorsanız o zaman siz hedefteki adamsınız. Başarılı da gidiyorsunuz ve sizi oradan göndermeliler bir şekilde. Türkiye'deki birçok antrenörün sorunu bu" dedi.