Haberler Galatasaray Transferine 'Gomis' engeli! Marcao...

Transferine '' engeli! ...

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın transfer döneminde en popüler isimlerinden olan 'nun, gelen tekliflere rağmen takımda kalmasının nedeni ortaya çıktı. İşte Brezilyalı stoperin satılmamasındaki detayı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 07:31 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 07:35
Transferine 'Gomis' engeli! Marcao...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor deplasmanlarında , aleyhine yaptırdığı penaltılarla dikkat çekmişti.

Transferine 'Gomis' engeli! Marcao...

Formda başladığı sezonda performans düşüklüğü yaşayan için yaz döneminde, İtalya Serie A takımlarından Roma 13 milyon euro önermişti. Sabah'ta yer alan habere göre bu teklifi reddeden sarı-kırmızılılar pişman değil.

Transferine 'Gomis' engeli! Marcao...

Brezilyalı stoperine 15 milyon euro değer biçen Galatasaraylı yöneticiler, " bize ders oldu. Gomis'i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. 'yu satsaydık, süremiz çok azdı ve onun kalitesinde bir stoper bulamazdık" ifadelerini kullandı.

Transferine 'Gomis' engeli! Marcao...

İTALYAN KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR

İtalyan kulüpleri tarafından izlenen 'ya, ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Transferine 'Gomis' engeli! Marcao...

Mevcut yönetim göreve devam etmesi halinde Brezilyalı stoper için yine 15 milyon euro bonservis talep edecek.

Transferine 'Gomis' engeli! Marcao...

850 bin euro garanti ücrete sahip 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 'da oynadığı maçların tamamında 11'de görev yaptı.

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