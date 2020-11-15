Transferine 'Gomis' engeli! Marcao...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor deplasmanlarında Marcao, Galatasaray aleyhine yaptırdığı penaltılarla dikkat çekmişti.

Formda başladığı sezonda performans düşüklüğü yaşayan Marcao için yaz transfer döneminde, İtalya Serie A takımlarından Roma 13 milyon euro önermişti. Sabah'ta yer alan habere göre bu teklifi reddeden sarı-kırmızılılar pişman değil.

Brezilyalı stoperine 15 milyon euro değer biçen Galatasaraylı yöneticiler, "Gomis bize ders oldu. Gomis'i satıp 6 ay forvetsiz kalmıştık. Marcao'yu satsaydık, transfer süremiz çok azdı ve onun kalitesinde bir stoper bulamazdık" ifadelerini kullandı.

İTALYAN KULÜPLERİ TAKİP EDİYOR İtalyan kulüpleri tarafından izlenen Marcao'ya, ocak ayında teklif gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Mevcut yönetim göreve devam etmesi halinde Brezilyalı stoper için yine 15 milyon euro bonservis talep edecek.