Luyindama şoku

Omar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmasının ardından bir kötü haber de Christian Luyindama'dan geldi.
Galatasaray HaberleriGiriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 22:45Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Omar'ınkoronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmasının ardından bir kötü haber de Christian Luyindama'dan geldi. Kongo Futbol Federasyonu, tecrübeli oyuncunun, antrenmanda sakatlandığını milli maçta forma giyemeyeceğini duyurdu. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen Luyindama'nın geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağları yırtılmış ve sezonu kapatmıştı.