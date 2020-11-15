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Luyindama şoku

'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmasının ardından bir kötü haber de 'dan geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Luyindama şoku
'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurulmasının ardından bir kötü haber de 'dan geldi. Futbol Federasyonu, tecrübeli oyuncunun, antrenmanda sakatlandığını milli maçta forma giyemeyeceğini duyurdu. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen Luyindama'nın geçen yıl da Kongo kampında çapraz bağları yırtılmış ve sezonu kapatmıştı.
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