Younes Belhanda, sarı- kırmızılı kulübün mobil uygulamasından taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Öncelikle sarı-kırmızılı takıma geldiği ilk günlerde yaşadığı duyguları paylaşan Belhanda, "Havalimanına geldiğimde böyle bir karşılamaya hazır değildim. Gerçekten inanılmazdı. Galatasaray ile yollarım bir gün ayrılsa bile bunu unutmayacağım" dedi.

Çift merkez orta saha ile oynamaktan memnun olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, "İki 8 numaralı orta saha sisteminde oynayınca kendimi daha iyi hissediyorum" yorumunda bulundu.

10 numaralı formayı giymesiyle ilgili ise 30 yaşındaki başarılı futbolcu, "Galatasaray için 10 numaranın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Daha önce 10 numara benim için herhangi bir numaraydı. Bu sene olabileceğim en iyi 10 numara olabilmek için kendimi çalışmaya adadım" dedi.

HER ZAMAN ERKEN DÖNDÜM 4 yıllık Galatasaray kariyerinde 9 kez sakatlık geçiren Belhanda konuyla ilgili olarak, "Allah'ın izniyle sakatlıklardan çabuk dönebiliyorum. Örneğin üç hafta sürmesi beklenen bir sakatlığım vardı, bir haftada sahalara döndüm" dedi.

ARDA ABİM GİBİ Galatasaray'a dönen Arda Turan'la ilgili de yorum yapan 30 yaşındaki oyuncu, "Arda'yı çok seviyorum, abim gibi... Tavsiyeler verir. Hep neşelidir. Kaptana hep ihtiyacımız var. Küçük bir kelimeyle bile size özgüven aşılar. Sonuna kadar birlikteyiz" sözlerini sarf etti.

3'TE 3

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 10 karşılaşmaya çıkan Belhanda, 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray, Belhanda'nın gol atmayı başardığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

OĞLUM G.SARAYLI

Oğlu Muhammed Belhanda'nın sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunun altını çizen Faslı futbolcu, "Evde sürekli Galatasaray marşlarının çalınmasını istiyor. Şu an Galatasaray altyapısında oynuyor ve ileride A takımda forma giymesini çok istiyorum" şeklinde konuştu.