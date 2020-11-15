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Galatasaraylı Younes 'dan yanıtı: Artık eskisi gibi değil

Younes , 'daki yükselişi hakkında konuştu. Taraftarlar için 10 numaranın öneminin farkında olduğunu belirten Faslı yıldız, flaş ifadler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 06:50
Belhanda'dan taraftara mesaj! "En iyi 10 numara olmak için..."

Younes , sarı- kırmızılı kulübün mobil uygulamasından taraftarlardan gelen soruları yanıtladı.

Belhanda'dan taraftara mesaj! "En iyi 10 numara olmak için..."

Öncelikle sarı-kırmızılı takıma geldiği ilk günlerde yaşadığı duyguları paylaşan , "Havalimanına geldiğimde böyle bir karşılamaya hazır değildim. Gerçekten inanılmazdı. ile yollarım bir gün ayrılsa bile bunu unutmayacağım" dedi.

Belhanda'dan taraftara mesaj! "En iyi 10 numara olmak için..."

Çift merkez orta saha ile oynamaktan memnun olduğunu dile getiren yıldız oyuncu, "İki 8 numaralı orta saha sisteminde oynayınca kendimi daha iyi hissediyorum" yorumunda bulundu.

Belhanda'dan taraftara mesaj! "En iyi 10 numara olmak için..."

10 numaralı formayı giymesiyle ilgili ise 30 yaşındaki başarılı futbolcu, " için 10 numaranın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Daha önce benim için herhangi bir numaraydı. Bu sene olabileceğim en iyi 10 numara olabilmek için kendimi çalışmaya adadım" dedi.

Belhanda'dan taraftara mesaj! "En iyi 10 numara olmak için..."

HER ZAMAN ERKEN DÖNDÜM

4 yıllık kariyerinde 9 kez sakatlık geçiren konuyla ilgili olarak, "Allah'ın izniyle sakatlıklardan çabuk dönebiliyorum. Örneğin üç hafta sürmesi beklenen bir sakatlığım vardı, bir haftada sahalara döndüm" dedi.

Belhanda'dan taraftara mesaj! "En iyi 10 numara olmak için..."

ARDA ABİM GİBİ

'a dönen 'la ilgili de yorum yapan 30 yaşındaki oyuncu, "Arda'yı çok seviyorum, abim gibi... Tavsiyeler verir. Hep neşelidir. Kaptana hep ihtiyacımız var. Küçük bir kelimeyle bile size özgüven aşılar. Sonuna kadar birlikteyiz" sözlerini sarf etti.

Belhanda'dan taraftara mesaj! "En iyi 10 numara olmak için..."

3'TE 3
Bu sezon sarı-kırmızılı takımla 10 karşılaşmaya çıkan , 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. , Belhanda'nın gol atmayı başardığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Belhanda'dan taraftara mesaj! "En iyi 10 numara olmak için..."

OĞLUM G.SARAYLI
Oğlu Muhammed 'nın sıkı bir taraftarı olduğunun altını çizen Faslı futbolcu, "Evde sürekli marşlarının çalınmasını istiyor. Şu an Galatasaray altyapısında oynuyor ve ileride A takımda forma giymesini çok istiyorum" şeklinde konuştu.

Belhanda'dan taraftara mesaj! "En iyi 10 numara olmak için..."

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan , kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor. Kariyerine 'da devam etmek için sözleşmesinde indirime gitmeye bile razı olan 30 yaşındaki oyuncu, sezonun devamında iyi bir performans sergileyerek Terim'in gözüne girmeye çalışacak.

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